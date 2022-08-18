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Сегодня, 18:30

Представитель Роши заявил, что ЦСКА не ведет переговоры по трансферу защитника

Алексей Еремин
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Леонардо Сауэя, представитель защитника «Портимоненсе» Виллиана Роши, заявил, что ЦСКА не ведет переговоры по переходу бразильца.

«Это фейковые новости. В это трансферное окно у Виллиана были предложения только из Бразилии и Италии», — приводит Sport24 слова Сауэя.

27-летний защитник выступает за португальский клуб с июля 2019 года. В текущем сезоне Роша провел 2 матча за «Портимоненсе» и не отличился результативными действиями. Контракт бразильца с португальским клубом рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-08-18-agent-villiana-roshi-otreagiroval-na-informatsiyu-ob-interese-tsska
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