«Спортинг» одержал победу в матче с «Боавиштой»
«Спортинг» победил «Боавишту» (2:0) в матче 14-го тура чемпионата Португалии.
Голы забивали Пабло Сарабия и Нуну Сантуш. «Спортинг» набрал 38 очков и занимает первое место. У «Боавишты» 12 очков и 12-е место.
Чемпионат Португалии
14-й тур
«Спортинг» — «Боавишта» — 2:0 (0:0)
Голы: Сарабия, 53, Сантуш, 59
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