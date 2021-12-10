Бывший защитник «Зенита» Нету продлил контракт с лиссабонским «Спортингом»
09:36
Защитник лиссабонского «Спортинга» Луиш Нету продлил контракт с клубом.
Новое соглашение с 33-летним португальцем рассчитано до конца июня 2023 года.
Lu?s Neto renewed his contract until 2023! ?#SportingCP pic.twitter.com/GtuAJWNMpG— Sporting CP English ? (@SportingCP_en) December 9, 2021
Нету выступает за «Спортинг» с июля 2019 года, до этого он играл за «Зенит». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 13 матчах португальской команды и не отличился результативными действиями.
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