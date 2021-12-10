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Бывший защитник «Зенита» Нету продлил контракт с лиссабонским «Спортингом»

09:36
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Защитник лиссабонского «Спортинга» Луиш Нету продлил контракт с клубом.

Новое соглашение с 33-летним португальцем рассчитано до конца июня 2023 года.

Нету выступает за «Спортинг» с июля 2019 года, до этого он играл за «Зенит». В сезоне-2021/22 футболист принял участие в 13 матчах португальской команды и не отличился результативными действиями.

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Иван Торопцев все материалы автора

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