«Нью-Йорк Сити» в серии пенальти победил «Портленд» и впервые стал чемпионом МЛС
«Нью-Йорк Сити» в финале Кубка МЛС обыграл в серии пенальти «Портленд».
Основное время закончилось со счетом 1:1 — на гол Валентина Кастельяноса «Тимберс» ответили точным ударом Фелипе Моры на 94-й минуте. В овертайме команды не отметились забитыми мячами. В серии пенальти «Сити» оказался сильнее — 4:2.
Таким образом, «Нью-Йорк Сити» впервые в истории стал чемпионом МЛС.
New York on top. ?@NYCFC are your 2021 #MLSCup champions! pic.twitter.com/apuAS5W92l— Major League Soccer (@MLS) December 11, 2021
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