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Сегодня, 11:55

Слуцкий о том, будет ли звать Дзюбу в Китай: «У него есть контракт с «Локомотивом», к тому же он уже стареет»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Артем Дзюба и Леонид Слуцкий.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Новый главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий ответил на вопрос о том, будет ли он звать в китайскую команду нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в китайский клуб.

Ранее агент Дмитрий Селюк заявил, что Слуцкий пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» при первой возможности.

«Дзюба — мой очень хороший друг, но, вы знаете, у него все еще есть контракт с нынешним клубом, и он стареет», — цитрует российского специалиста Fengchi Live.

Слуцкий приступит к работе в «Шанхай Шэньхуа» с 1 января 2024 года. В субботу, 30 декабря 52-летний российский специалист прилетел в Китай.

Дзюба выступает за «Локомотив» с февраля 2023 года. В сезоне-2023/24 35-летний форвард провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 3 миллиона евро, контракт игрока с московским клубом действует до конца июня 2024 года.

Слуцкий и Дзюба дружат, также они вместе вели передачу «Ну так нельзя, ***» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Леонид Слуцкий, футболисты &laquo;Шанхай Шэньхуа&raquo;. Толпы болельщиков и чемпионат без звезд дешевле ФНЛ. Что ждет Слуцкого в Китае

Артем Дзюба
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
ФК Шанхай Шэньхуа
Леонид Слуцкий
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