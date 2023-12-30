Футбол
Зарубежные чемпионаты
Англия Испания Италия Трансферы Результаты
Франция
Германия
МЛС (MLS)
Саудовская Аравия
Бразилия
Турция
Нидерланды
Украина
Белоруссия
Казахстан
Другие страны
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 17:52

Скалони признан лучшим тренером сборных в 2023 году по версии IFFHS

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала рейтинг лучших тренеров сборных за 2023 год.

На первом месте в списке расположился Лионель Скалони, возглавляющий национальную команду Аргентины. Он выиграл эту награду второй год подряд. Вторым стал главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, третьим — Роберто Мартинес (Португалия).

В десятку рейтинга также вошли Луис де ла Фуэнте (Испания), Марсело Бьелса (Уругвай), Хадзиме Мориясу (Япония), Гарет Саутгейт (Англия), Силвиньо (Албания), Валид Реграги (Марокко) и Стив Кларк (Шотландия).

45-летний Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством аргентинцы стали чемпионами мира в 2022 году, обладателями Кубка Америки (2021) и победителями Финалиссимы (2022).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
1
0
Читайте также
Кто из известных футболистов завершил карьеру в 2023 году
Российская шахматистка Гунина стала чемпионкой мира по блицу
Путину доложили об обстреле Белгорода со стороны ВСУ
Welt рассказал о судьбе Украины после российских ударов
Гладков сообщил об обстреле ВСУ центра Белгорода
В Подмосковье полицейские задержали подозреваемого в убийстве отца журналиста Легойды
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Слуцкий о том, будет ли звать Дзюбу в Китай: «У него есть контракт с «Локомотивом», к тому же он уже стареет»

Наши в НХЛ

Уход с мужским характером

Новости
RSS RSS
Все новости