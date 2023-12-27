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Селюк: «Слуцкий пригласит Дзюбу в «Шанхай Шэньхуа» при первой возможности»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о возможном трансфере нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в «Шанхай Шэньхуа».

27 декабря китайский клуб объявил о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды.

«Я уверен, что при любой возможности Слуцкий пригласит Артема к себе при таком раскладе. Они же как твикс — ладкая парочка и неразлучная. Поэтому как он в Шанхае без Артема? С баловником Артемом Слуцкому там гораздо приятнее находиться. Вы задаете вопрос почему Слуцкий поехал в Китай, но не задаете вопрос почему Канчельскис поехал в Киргизию. Черевченко выиграл все в Таджикистане: чемпионат, Кубок, Суперкубок, и участвовал в Лиге чемпионов, но про это никто особо не писал. А с точки зрения игры, чемпионаты плюс-минус одинаковые. Еще не факт, что «Истиклол» проиграет чемпионам Китая. Киргизы и узбеки показали свой уровень, сборная России их не может обыграть. Я так понимаю, все ребята с ним поедут: Березуцкий, Яровинский — классно. Не знаю, будет ли результат, но погуляют они хорошо», — приводит слова агента Metaratings.ru.

В этом сезоне 35-летний Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.

Источник: Metaratings.ru
Артем Дзюба
Футбол
ФК Шанхай Шэньхуа
Дмитрий Селюк
Леонид Слуцкий
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2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
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