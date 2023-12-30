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Сегодня, 11:37

Источник: Черчесов может возглавить эмиратскую «Аль-Джазиру»

Виктория Кравченко
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Станислав Черчесов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов может возглавить эмиратскую команду «Аль-Джазира», сообщает Sport24. Он входит в число кандидатов на этот пост.

60-летний российский специалист находится без работы с июля 2023 года, после увольнения из венгерского «Ференцвароша».

«Аль-Джазира» занимает 6-е место в таблице чемпионата ОАЭ, набрав 20 очков в 12 матчах.

22 декабря сообщалось, что Черчесов входит в число кандидатов на пост главного тренера «Бешикташа».

Источник: https://sport24.ru/football/news-608687-stanislav-cherchesov-mozhet-vozglavit-emiratskuyu-al-dzhaziru
Станислав Черчесов
ФК Аль-Джазира
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