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Скончался самый титулованный тренер в истории израильского футбола Дрор Каштан

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Скончался бывший главный тренер сборной Израиля Дрор Каштан, сообщает пресс-служба Футбольной ассоциации Израиля.

Специалист умер в возрасте 79 лет. Каштан является самым титулованным тренером в истории израильского футбола, он по 6 раз выигрывал чемпионат и Кубок страны.

В период с 2006 по 2010 год Каштан возглавлял сборную Израиля. Под его руководством команда дважды играла против сборной России в отборочном турнире Евро-2008. Московский матч, который состоялся в октябре 2006 года, завершился вничью со счетом 1:1. В ответной игре, которая прошла в Рамат-Гане в ноябре 2007 года, израильтяне победили со счетом 2:1.

Каштан был рожден в семье выходцев из Российской Империи и владел русским языком.

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