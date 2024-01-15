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Сегодня, 14:00

Номинанты премии FIFA The Best 2023: лучшие игроки и тренеры года

Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Килиан Мбаппе («ПСЖ»).
Фото AFP

Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января, в понедельник. Публикуем список номинантов. Будут оцениваться достижения игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.

Номинация «Лучший игрок в мужском футболе»:

  • Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
  • Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)
  • Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)

Номинация «Лучший игрок в женском футболе»:

  • Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»)
  • Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука»)
  • Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)

Номинации «Лучший вратарь года»:

  • Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»)
  • Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»)
  • Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)

Номинация «Лучший тренер»:

  • Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
  • Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии)
  • Симоне Индзаги («Интер»)

Премия Пушкаша (за самый красивый гол):

  • Хулио Энсисо («Брайтон энд Хоув Альбион» и сборная Парагвая)
  • Гильерме Мадруга («Ботафого Рибейран-Прету» и сборная Бразилии)
  • Нуну Сантуш («Спортинг» и сборная Португалии)
Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Эрлин Холанн
Лучано Спаллетти
Симоне Индзаги
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