Номинанты премии FIFA The Best 2023: лучшие игроки и тренеры года
Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января
Церемония вручения премий The Best FIFA Football Awards 2023 пройдет 15 января, в понедельник. Публикуем список номинантов. Будут оцениваться достижения игроков в период с 19 декабря 2022 года по 20 августа 2023 года.
Номинация «Лучший игрок в мужском футболе»:
- Лионель Месси (Аргентина, «Интер Майами»)
- Эрлин Холанн (Норвегия, «Манчестер Сити»)
- Килиан Мбаппе (Франция, «ПСЖ»)
Номинация «Лучший игрок в женском футболе»:
- Линда Кайседо (Колумбия, «Реал»)
- Дженни Эрмосо (Испания, «Пачука»)
- Айтана Бонмати (Испания, «Барселона»)
Номинации «Лучший вратарь года»:
- Яссин Буну (Марокко, «Аль-Хиляль»)
- Эдерсон (Бразилия, «Манчестер Сити»)
- Тибо Куртуа (Бельгия, «Реал»)
Номинация «Лучший тренер»:
- Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»)
- Лучано Спаллетти («Наполи» и сборная Италии)
- Симоне Индзаги («Интер»)
Премия Пушкаша (за самый красивый гол):
- Хулио Энсисо («Брайтон энд Хоув Альбион» и сборная Парагвая)
- Гильерме Мадруга («Ботафого Рибейран-Прету» и сборная Бразилии)
- Нуну Сантуш («Спортинг» и сборная Португалии)
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