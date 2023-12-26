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Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в список из 50-ти самых влиятельных футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo.

Первую строчку в топе занял англичанин Вив Андерсон. Второй — урунваец Хосе Андраде. Замкнул тройку аргентинец Осси Ардилес.

Яшин занял 49-е место в списке.

Топ-10 рейтинга:

1. Вив Андерсон (Англия);

2. Хосе Андраде (Уругвай);

3. Осси Ардилес (Аргентина);

4. Франко Барези (Италия);

5. Франц Беккенбауэр (Германия);

6. Дэвид Бекхэм (Англия);

7. Джордж Бест (Северная Ирландия);

8. Жан-Марк Босман (Бельгия);

9. Эрик Кантона (Франция);

10. Амадео Карризо (Аргентина).

Источник: https://www.fourfourtwo.com/features/50-of-the-most-influential-footballers-of-all-time
Дэвид Бекхэм
Лев Яшин
Франко Барези
Франц Беккенбауэр
Эрик Кантона
Футбол
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