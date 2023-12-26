Яшин вошел в топ-50 самых влиятельных футболистов в истории по версии FourFourTwo
Легендарный советский вратарь Лев Яшин вошел в список из 50-ти самых влиятельных футболистов в истории футбола по версии FourFourTwo.
Первую строчку в топе занял англичанин Вив Андерсон. Второй — урунваец Хосе Андраде. Замкнул тройку аргентинец Осси Ардилес.
Яшин занял 49-е место в списке.
Топ-10 рейтинга:
1. Вив Андерсон (Англия);
2. Хосе Андраде (Уругвай);
3. Осси Ардилес (Аргентина);
4. Франко Барези (Италия);
5. Франц Беккенбауэр (Германия);
6. Дэвид Бекхэм (Англия);
7. Джордж Бест (Северная Ирландия);
8. Жан-Марк Босман (Бельгия);
9. Эрик Кантона (Франция);
10. Амадео Карризо (Аргентина).
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