Сборная России поздравила Черчесова с назначением на пост главного тренера «Ференцвароша»

Станислав Черчесов назначен главным тренером венгерского клуба «Ференцварош». Сборная России в Twitter поздравила бывшего главного тренера национальной команды с этим назначением.

Sok szerencs?t ? — Сборная России (@TeamRussia) December 20, 2021

58-летний специалист тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.

Это не первый зарубежный клуб Черчесова в карьере: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.