Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о назначении бывшего тренера сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера венгерского «Ференцвароша».

«Я очень рад за Черчесова! С венграми у нас очень тесные связи. Рад, что его пригласили. Венгры сейчас набрали обороты. У них развивается мощный футбол и в стране, и в сборной. Для Черчесова это очень полезный вариант, опыт с «Легией» у него уже есть. Думаю, что он поднимет команду. Добиться успеха реально. Желаю ему удачи!» — сказал Лещенко «СЭ».

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.

Это не первый зарубежный клуб Черчесова в карьере: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.