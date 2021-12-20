Станислав Черчесов возглавил «Ференцварош»

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов официально возглавил венгерский «Ференцварош».

58-летний специалист тренировал сборную России с 2016 по 2021 год. Под его руководством национальная команда дошла до четвертьфинала чемпионата мира 2018 года и заняла последнее место в группе на чемпионате Европы-2020.

Это не первый зарубежный клуб Черчесова в карьере: с 2015 по 2016 год он работал в польской «Легии» и выиграл с клубом два трофея: чемпионат и национальный кубок.

На данный момент «Ференцварош» идет на первом месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии: команда одержала 11 побед в 16 встречах и набрала 35 очков.