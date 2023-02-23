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Сегодня, 11:20

Российский вратарь рассказал, как начал сезон в роли капитана в клубе Финляндии

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь «Ростова» Максим Рудаков, находящийся в аренде в финском клубе «Хонка», рассказал, как стал капитаном команды.

«Я и в прошлом сезоне выводил команду. У нас было четыре капитана, но основной, возрастной защитник закончил карьеру. А из трех оставшихся сейчас играю только я. Двое не проходят в состав. Через неделю поедем в Испанию на 12 дней. Сыграем три спарринга — и домой. Последний тест перед сезоном — игра с «Хаммарбю» в Швеции. Чемпионат начнем игрой с ХИКом 5 апреля», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

Уроженец Петербурга сыграл в РПЛ всего один матч за «Ростов». С 2022 года он находится в аренде в «Хонке», где сыграл 26 матчей и пропустил 26 мячей.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5007191-rossijskij-vratar-rasskazal-kak-nachal-sezon-v-roli-kapitana-v-klube-finlyandii.html
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