Российский вратарь в Финляндии заявил, что отношение к нему за год не изменилось

Единственный россиянин в чемпионате Финляндии, голкипер Максим Рудаков, выступающий за клуб «Хонка», рассказал о жизни в стране.

«Один раз только ко мне подходили журналисты прошлой весной, но я сказал, что не хочу говорить на эти темы. Больше не расспрашивали. Изменилось ли отношение со стороны местных за год? Нисколько. Как было отличным, так и осталось. Нет проблем. Экипировщик, с которым у меня контракт, продолжает поставлять перчатки. Вроде бы мелочь, но тоже говорит об отношении. Мне комфортно здесь», — приводит слова Рудакова «Чемпионат».

27-летний вратарь перешел в «Хонку» в 2022 году.