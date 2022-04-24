Гаджиев назвал чемпионство Черчесова ответом всем недоброжелателям

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый титул Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места. Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Олимпийский чемпион 1988 года высказался о проблеме иностранных игроков и тренеров в российском футболе.

«Я рад абсолютно большинству успехов российских тренеров. Мы слишком часто аплодируем любым успехам зарубежных специалистов, а к достижениям наших тренеров относимся спокойнее. Считали, что с приходом тренеров-иностранцев и легионеров наш футбол поднимется, а он только опустился. Такие достижения, как чемпионство Черчесова, меня радуют. Нужно заботиться о том, как готовить своих игроков и тренеров. В ином случае мы будем там, где сейчас находится наш футбол», — добавил Гаджиев.

Ранее, 24 апреля, «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии по футболу за четыре тура до конца сезона благодаря победе над «Уйпештом» (2:1) в 29-м туре. Команда под руководством 58-летнего российского тренера имеет разрыв в 12 очков от ближайших преследователей и уже не уступит первого места соперникам.

Станислав Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года. Для 58-летнего специалиста это третий трофей в тренерской карьере. А для венгерского клуба нынешнее чемпионство стало 33-им в истории.