Футбол
Другие
Зарубежные чемпионаты и кубки
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Турниры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 21:18

Гаджиев назвал чемпионство Черчесова ответом всем недоброжелателям

Георгий Скобликов
Читать «СЭ» в

Российский тренер Гаджи Гаджиев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на первый титул Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

«Станислава Саламовича я поздравляю с большим успехом. Он не очень хорошо стартовал, видимо, не успел разобраться с командой. Возможно, было некое недопонимание, но потом все встало на свои места. Он сделал большое дело. Молодец, желаю ему удачи и успехов. Это можно назвать ответом всем его недоброжелателям. Любой тренер должен иметь спортивную злость, уметь давать сдачи», — сказал Гаджиев «СЭ».

Также Олимпийский чемпион 1988 года высказался о проблеме иностранных игроков и тренеров в российском футболе.

«Я рад абсолютно большинству успехов российских тренеров. Мы слишком часто аплодируем любым успехам зарубежных специалистов, а к достижениям наших тренеров относимся спокойнее. Считали, что с приходом тренеров-иностранцев и легионеров наш футбол поднимется, а он только опустился. Такие достижения, как чемпионство Черчесова, меня радуют. Нужно заботиться о том, как готовить своих игроков и тренеров. В ином случае мы будем там, где сейчас находится наш футбол», — добавил Гаджиев.

Ранее, 24 апреля, «Ференцварош» стал чемпионом Венгрии по футболу за четыре тура до конца сезона благодаря победе над «Уйпештом» (2:1) в 29-м туре. Команда под руководством 58-летнего российского тренера имеет разрыв в 12 очков от ближайших преследователей и уже не уступит первого места соперникам.

Станислав Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года. Для 58-летнего специалиста это третий трофей в тренерской карьере. А для венгерского клуба нынешнее чемпионство стало 33-им в истории.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
Матч завершен

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
6
2
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
У России восходит новая звезда тенниса. Андрей Рублев пережил перелом позвоночника и депрессию, а теперь пишет музыку и выносит Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в 9-й раз подряд

Губерниев: «Черчесов — электоральные усы венгерской надежды»
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости