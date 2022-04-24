Спортивный тележурналист Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспонденто «СЭ» отреагировал на первый титул Станислава Черчесова на посту главного тренера «Ференцвароша».

«Станислав Саламович свое дело знает блестяще. Думаю, что если было бы возможно, то Черчесов составлял бы конкуренцию Виктору Орбану на выборах в Венгрии. Им не хватает электоральных усов, которые есть у Черчесова. Станислав Черчесов — электоральные усы венгерской надежды», — сказал Губерниев «СЭ».

«Ференцварош» стал чемпионом Венгрии по футболу за четыре тура до конца сезона благодаря победе над «Уйпештом» (2:1) в 29-м туре. Команда под руководством 58-летнего российского тренера имеет разрыв в 12 очков от ближайших преследователей и уже не уступит первого места соперникам.

Станислав Черчесов стал тренером «Ференцвароша» 20 декабря 2021 года. Для россиянина это третий трофей в тренерской карьере. А для венгерского клуба нынешнее чемпионство стало 33-им в истории.