«Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в 9-й раз подряд

В матче 28-го тура чемпионата Австрии «Зальцбург» переиграл «Аустрию». Встреча завершилась со счетом 5:0.

Благодаря этой победе за два тура до конца сезона «быки» гарантировали себе девятое чемпионство подряд. В активе команды 45 пунктов, а у второго «Штурма» лишь 30 пунктов.

Всего на счету «Зальцбурга» 16 побед в высшей лиге страны — это третий результат в истории. Лидируют «Рапид» (32) и «Аустрия» (24).

Отметим, что «Зальцбург» 1 мая также проведет финальный матч Кубка Австрии против «Рида».