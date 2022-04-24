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Сегодня, 21:00

«Зальцбург» выиграл чемпионат Австрии в 9-й раз подряд

Иван Шитик
Корреспондент
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В матче 28-го тура чемпионата Австрии «Зальцбург» переиграл «Аустрию». Встреча завершилась со счетом 5:0.

Благодаря этой победе за два тура до конца сезона «быки» гарантировали себе девятое чемпионство подряд. В активе команды 45 пунктов, а у второго «Штурма» лишь 30 пунктов.

Всего на счету «Зальцбурга» 16 побед в высшей лиге страны — это третий результат в истории. Лидируют «Рапид» (32) и «Аустрия» (24).

Отметим, что «Зальцбург» 1 мая также проведет финальный матч Кубка Австрии против «Рида».

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Stavka.tv
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  • Bet on mobile
  • Odds.ru
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  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА 1
Динамо 0
2-й тайм

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

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1.44
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Ростов 3
Спартак 2
Матч завершен

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
ФК Аустрия (Вена)
ФК Ред Булл Зальцбург
0
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