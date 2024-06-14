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Сегодня, 13:30

Оздоев рассказал, как Михаил Кержаков приезжал на сборы с кнопочным телефоном

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Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев высказался о голкипере «Зенита» Михаиле Кержакове.

«С кем из «Зенита» до сих пор поддерживаю связь? В основном со стаффом — с моими любимыми администраторами и массажистами. Из игроков ближе всех общаюсь с Мишей Кержаковым — переписываемся, поздравляем друг друга с праздниками. Правда, у него вечные проблемы с телефоном: то выключен, то связь забыл оплатить. Настоящий дедок (смеется). Когда Миша пишет, главное сразу же ему ответить, а то потом неделю можно ждать. Помню, на сборы он никогда не брал свой нормальный телефон — всегда прилетал с кнопочным. Видимо, чтобы ничего не отвлекало», — сказал Оздоев Sport24.

В минувшем сезоне 31-летний Оздоев стал чемпионом Греции в составе ПАОКа. Российский футболист выступает за черно-белых с 2023 года.

Источник: Sport24
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