Тошич заявил, что хочет играть до 38 лет

Трехкратный чемпион России в составе ЦСКА серб Зоран Тошич хочет играть еще как минимум год.

«Пока не определился с командой. Но знаю, что еще год точно буду играть. У меня контракт с «Ламией» заканчивается в конце июня. Посмотрим, куда поеду дальше. Но думаю, еще год поиграю, а потом буду думать о чем-то другом», — сказал Тошич ТАСС.

Тошичу 37 лет, он выступает за «Ламию» с 2023 года. В прошедшем сезоне полузащитник провел 31 матч, в которых забил 1 мяч и отдал 5 результативных передач.