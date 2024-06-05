Футбол с улыбкой. Бразильский волшебник, которого любили все

Как Роналдинью стал одним из самых ярких игроков поколения.

Он вошел в большой футбол дерзким юнцом, обыгрывавшим соперников куда старше и габаритнее себя. Еще подростком он накручивал взрослых дядек так, что казалось, будто те ему неминуемо отомстят, ударят по ногам побольнее, чтобы сбить гонор. Но Роналдинью не издевался — он жил таким футболом. Легким, воздушным, с неизменной улыбкой на губах. Он всегда играл так, как будто сам до конца не определился — поле это или самбадром.

Кажется, что обрести такую легкость и уверенность в своих силах нельзя — с ней можно только родиться, как Роналдинью. На самом деле нет. Часто ощущение легкости создает уверенность в завтрашнем дне. Создавать накопления на будущее теперь можно не только благодаря личным взносам. В 2024 году в России стартовала новая программа долгосрочных сбережений, которая позволяет создавать капитал, используя софинансирование от государства, налоговые вычеты и «разморозку» накопительной части пенсии.

Песок и асфальт

В отличие от многих соотечественников и героев духоподъемных историй, Роналдинью, или Роналду де Ассиш Морейра, не рос в фавелах и не использовал футбол в качестве социального лифта, едущего без остановок из подвала жизни на верхние этажи. Но только потому, что это гораздо раньше сделал его старший брат Роберту.

А поначалу семья Ассиш действительно жила в деревянной хижине в бедных кварталах Порту-Алегре. Глава семейства — сотрудник верфи и футболист-любитель, его жена — медсестра по образованию, но работала продавцом в магазине. Помимо двух сыновей, в семье была дочь Дейзи.

Какой отец-футболист, не достигший профессиональных высот, не мечтает, чтобы за него это сделали дети? И именно Роберту Ассиш первым в семье обратил на себя внимание главной команды Порту-Алегри — «Гремио». После подписания контракта он первым делом перевез семью в богатый район и поселил на вилле с бассейном.

Но у старшего брата не сложилось. Карьера толком не задалась из-за многочисленных травм. Хотя Роберту уже в 16 лет хотел увезти в Европу итальянский «Торино», он приглашался в молодежную сборную Бразилии, пробовал закрепиться в лиссабонском «Спортинге», швейцарском «Сьоне», французском «Монпелье» а также поиграл в Японии и Мексике. Но в историю он вошел главным образом как агент своего брата.

Пока Роберту пытался закрепиться в Европе, возвращался в Бразилию и снова уезжал, в семье подрастал еще один, по-настоящему великий футболист. Роналдинью, а его уже в нежном возрасте стали звать именно так за скромные габариты, обратил на себя внимание уже в восемь лет. Он начинал гонять мяч на пляже, как и многие бразильцы, а еще очень любил коробки для мини-футбола. Именно оттуда пришли многие фирменные элементы его стиля — контроль мяча, акробатические приемы, умение адаптироваться к быстро меняющимся условиям на площадке.

Интересно, что спустя много лет Роналдинью завершал карьеру тоже в мини-футболе — в 2016-м он приехал в индийскую премьер-лигу, где его партнерами по команде были Райан Гиггз, Пол Скоулз, Мичел Сальгадо, Эрнан Креспо и легенда бразильского мини Фалькао. А годом позже Ронни вернулся, забил 16 голов за восемь игр и окончательно попрощался с большим спортом.

Звезда родилась

Впрочем, когда юный Роналдинью выходил с мячом на площадку, он вряд ли думал, как будет вешать бутсы на гвоздь. Очарование юности в том и состоит, что кажется, будто она не закончится никогда. Вслед за старшим братом младший попал в академию «Гремио», а потом и на полосы газет — когда ему было 13, его команда выиграла у одного из соперников со счетом 23:0. Угадайте с одного раза, сколько из этих голов забил наш герой. Правильный ответ: все 23!

Прошло еще четыре года, и Роналдинью, к прозвищу которого тогда еще прибавляли Гаушу, поехал в составе юниорской сборной Бразилии на чемпионат мира U-17. Тот турнир в Египте команда, конечно, выиграла. Ронни не был на том чемпионате ни главной звездой, ни лучшим бомбардиром. Он даже не был ни тем, ни другим в сборной Бразилии, забив два гола с пенальти. Но он определенно зарекомендовал себя. В конце концов, Роналдинью знают все, а у испанца Давида, отличившегося на том турнире семь раз, нет даже страницы в Википедии.

Да и пока все другие ребята с этого чемпионата мира пробивались во взрослый футбол, гений из Порту-Алегри через два сезона уже считался главной молодой звездой Бразилии — он выходил в основе «Гремио», забивал победные голы в дерби с «Интернасьоналом», становился лучшим забивалой и выигрывал трофеи. Попутно в решающем матче чемпионата штата раз за разом унижая дриблингом самого Дунгу, капитана чемпионов мира-1994. В 19 лет Роналдинью также дебютировал во взрослой национальной команде. Спустя всего несколько месяцев он поехал с Бразилией на Кубок конфедераций, забивал там в каждом матче, кроме проигранного финала с Мексикой, и получил призы лучшему игроку и лучшему снайперу турнира. Звезда официально родилась.

Конечно, за игроком, уже получившим и еще одно прозвище — Волшебник, охотилась добрая половина топ-клубов Европы. Серьезнее всего намерения были у «Арсенала», но лондонцев ограничивали британские законы для работодателей. Были и анекдотичные варианты вроде аренды в шотландский «Сент-Миррен» — это все равно что сейчас Джуд Беллингем приехал бы на полсезона в воронежский «Факел». Но в итоге 20-летний Роналдинью выбрал «Пари-Сен-Жермен».

Роналдинью во времена игры за «ПСЖ» с мамой Мигуэлиной Дос Сантос. Фото Global Look Press

Человек-улыбка

«ПСЖ» в те далекие годы, до прихода богатых арабских инвесторов, был совсем другим, нежели сейчас. Да, со столичным лоском, отличным подбором игроков, но довольно редкими вспышками результатов и трофеев. Словом, французский «Тоттенхэм» — ***ом ты не был, но и до вершин не добрался. Достаточно сказать, что за два сезона в Париже единственным призом Роналдинью стал ныне почивший в бозе Кубок Интертото.

Хотя самому Ронни, наверное, в те годы на регалии было до фонаря. Он наслаждался и Парижем, как много лет спустя его соотечественник Неймар, и футболом. Ведь в такой атмосфере, как в том «ПСЖ», особого давления на молодого таланта не было. И он продолжил путь к тому, чтобы стать одним из величайших игроков того поколения. И уж точно самым техничным.

Стиль Роналдинью трудно точно описать словами или уместить в какой-то шаблон. Он мог сыграть почти в любой позиции в группе атаки — и в центре, и на краях. Мог забить сам гол невероятной красоты, а мог исполнить такую передачу, что хватался за голову весь стадион. Он отлично читал игру и благодаря этому и сам возникал там, где только будет мяч, и передавал его партнерам, которые только подумывали открыться именно в этой зоне.

Иногда действительно создавалось ощущение, что Роналдинью — провидец и может предсказывать будущее. Если речь не о футболе, а об обычной жизни, мы не можем предугадать, что будет, но можем многое сделать своими руками. Откройте глаза на свое будущее, вступайте в программу долгосрочных сбережений НПФ «БУДУЩЕЕ» и не беспокойтесь о вашем завтра.

Он был смертоносен для соперников на позиции оттянутого форварда или атакующего полузащитника, хотя немалую часть карьеры провел на флангах. Создавал моменты, но и сам отлично бил с двух ног. Прекрасно исполнял стандарты, напоминая нам строки Бродского о том, что «из всех законов, изданных Хаммурапи, самые важные — пенальти и угловой». Его манера бить штрафные, когда Роналдинью уже был в «Барселоне», оказала огромное влияние на молодого Лионеля Месси.

Но самое главное — бразильский Волшебник дарил болельщикам эмоции и радость. Кто не помнит его удар за шиворот Дэвиду Симену? Или гол в ворота «Челси», считающийся одним из самых красивых в Лиге чемпионов? И перечислять можно еще долго — нарезки лучших моментов Роналдинью до сих пор пользуются популярностью в Интернете. Он перенес атмосферу бразильского карнавала и песчаных пляжей прямиком на поле. Все эти передачи пяткой, бесконечные финты, пасы не глядя, удары боковыми ножницами или через себя. И все это с поразительной легкостью и неизменной фирменной улыбкой на лице.

Роналдинью с кубком Лиги чемпионов сезона-2005/2006. Фото Global Look Press

Роналдинью навсегда

Не зря же целая россыпь великих футболистов, от Руя Кошты до Эдгара Давидса, называет Ронни лучшим и самым техничным из всех партнеров за карьеру. А карьера у этих ребят была — любой позавидует. Как, пожалуй, и у самого Роналдинью. Кто-то скажет, что «Пари-Сен-Жермен» начала нулевых — команда не его калибра. Но именно как игрок «ПСЖ» он съездил на победный для Бразилии чемпионат мира в Японии и Корее, с которого вернулся уже в совершенно ином статусе.

И логично летом 2003-го оказался в «Барселоне». Только что пережившей суровое безвременье и вступавшей в яркую, противоречивую и очень запоминающуюся эру президентства Жоана Лапорты. До расцвета Месси и Хосепа Гвардиолы с его тики-такой еще оставалось несколько лет, и в них идеально вписался Роналдинью. Ставший предтечей всего, что произойдет с сине-гранатовыми.

«Роналдинью — причина изменений, произошедших в «Барсе». Он пришел в плохие времена, но с его приездом все перевернулось, отличия были разительными». Это сказал не кто-то, а сам Месси. Он не обещал сделать «Барселону» снова великой, а просто взял и сделал. Стал главной мировой суперзвездой, принес клубу титулы, в том числе победу в Лиге чемпионов, а сам забрал «Золотой мяч» и еще десятки других наград. Он появлялся в рекламных роликах и на обложках видеоигр, его повсюду приветствовали восторженные поклонники. Эти пять лет в столице Каталонии были одним большим праздником. Сам Роналдинью сказал, что жалеет только об одном — что ему не довелось подольше поиграть вместе с Месси.

Роналдинью и Лионель Месси. Фото Global Look Press

Но умение вовремя уйти — очень важное и редкое качество. Ронни ушел вовремя. И еще успел принести пользу «Милану», порадовать болельщиков в родной Бразилии и даже провести сезон в чемпионате Мексики. А теперь работает самим собой и продолжает делать то, что делал всегда — живет футболом и получает от этого удовольствие.