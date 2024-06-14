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Оздоев: «В Греции не хватает живого общения с нашими людьми»

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Российский полузащитник греческого ПАОКа Магомед Оздоев признался, что еще не привык к жизни за рубежом.

«Больше всего скучаю по живому общению с нашими людьми. Я всю свою жизнь прожил в России. Когда переезжаешь заграницу, нужно какое-то время на адаптацию. Я сейчас даже не про футбол, а просто про быт. Я еще не привык к Европе, пока приходится приспосабливаться. А в России мне все знакомо, тут я ощущаю себя спокойней во всех отношениях. В Салониках есть небольшая русская диаспора, так что родную речь можно услышать. Плюс наш язык знают несколько ребят из персонала и пара футболистов — Тайсон, который играл в «Шахтере», и поляк Томаш Кендзера. А в спортивном департаменте клуба вообще работает русский парень — Александр. С ним общаемся чаще всего. Хорошо, что еще семья рядом», — заявил Оздоев Sport24.

Оздоев выступает в Европе с 2022 года — сначала играл за турецкий «Фатих Карагюмрюк», а затем перебрался в ПАОК. В прошедшем сезоне 31-летний футболист провел за ПАОК 50 матчей и забил 7 голов. Его контракт с греческим клубом действует до лета 2025 года.

Источник: Sport24
Магомед Оздоев
РПЛ
ФК ПАОК
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