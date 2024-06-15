Месси вышел на второе место по количеству голов за сборную

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси оформил дубль в товарищеском матче против Гватемалы (4:1). Игра прошла в субботу, 15 июня.

36-летний аргентинец вышел на второе место по голам на уровне сборных. По этому показателю он сравнялся с иранцем Али Даеи — у обоих по 108 голов.

На первом месте в рейтинге располагается Криштиану Роналду, на счету которого 130 забитых мячей в составе сборной Португалии.

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. Всего он провел 182 матча за национальную команду своей страны. Форвард является чемпионом мира, олимпийским чемпионом, а также обладателем Кубка Америки и победителем Финалиссимы.