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Роналду — Пеле: «Невозможно не расчувствоваться, когда такой удивительный человек проявляет ко мне уважение»

Роналду ответил Пеле, который поздравил его со специальной наградой от ФИФА
Екатерина Савостина
Корреспондент

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил легендарному бразильскому футболисту Пеле, который поздравил его с получение приза The Best от ФИФА.

«Когда говорит Пеле, мир слушает. Невозможно не расчувствоваться, когда такой удивительный человек проявляет ко мне все свое уважение и восхищение. Вечный герой, легенда для всех поколений и настоящая легенда спорта. Как он мудро сказал, мы все в одной команде: команде футбола!» — написал Роналду в комментариях к посту Пеле.

ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него 109 забитых мячей.

Криштиану Роналду
Пеле
Футбол
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