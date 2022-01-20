Роналду ответил Пеле, который поздравил его со специальной наградой от ФИФА

Нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил легендарному бразильскому футболисту Пеле, который поздравил его с получение приза The Best от ФИФА.

«Когда говорит Пеле, мир слушает. Невозможно не расчувствоваться, когда такой удивительный человек проявляет ко мне все свое уважение и восхищение. Вечный герой, легенда для всех поколений и настоящая легенда спорта. Как он мудро сказал, мы все в одной команде: команде футбола!» — написал Роналду в комментариях к посту Пеле.

Ronaldo showing respect towards Pele after he congratulated Ronaldo.



? x ? ???? pic.twitter.com/6nzZ7vFGcS — Cristiano Headnaldo (@cr7headnaldo) January 18, 2022

ФИФА отметила 36-летнего футболиста, который в 2021 году установил новый мировой рекорд по голам за сборную. На его счету теперь 115 забитых мячей. Роналду обошел достижение бывшего форварда сборной Ирана Али Даеи, у него 109 забитых мячей.