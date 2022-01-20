Черчесов прокомментировал поражение «Ференцвароша» в товарищеском матче

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о поражение своей команды в контрольном матче со словацким клубом ДАК (0:2).

«Думаю, матч мы провели хороший, он стоил этих двух часов дороги. Было приятно видеть болельщиков, которые были на игре.

Важно было сыграть в свой футбол и выпустить некоторых игроков на 90 минут. Мы давно занимаемся в таком составе. У нас нет десяти игроков, трое из которых уехали на Кубок Африки. Были вещи, которыми я доволен, но были и моменты, которыми я не был доволен", — цитирует Черчесова пресс-служба клуба.

«Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и расположился на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Венгрии.