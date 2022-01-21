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Сегодня, 18:43

Сын Аленичева рассказал о желании продолжить обучение в Португалии

Виктория Кравченко

Российский полузащитник Даниил Аленичев рассказал о том, что в будущем хотел бы продолжить учиться в Португалии.

Сегодня, 21 января, сообщалось, что 17-летний футболист заключил контракт с портуальской командой «Лейшоэш».

«Для исполнителя моего амплуа очень важно видение игры в целом, зон, партнеров и, само собой, работа с мячом. Без этого никуда. Папу в Матозиньюше хорошо помнят. Все-таки Португалия — небольшая страна, все болеют футболом, а отец отыграл здесь достаточно долго. Ну и мой переход, наверное, немного освежил эти воспоминания.

Я окончил школу в Москве. Думаю в будущем продолжить обучение в Португалии, дело нужное, но пока не решил, где именно. Есть стереотип, что футболисты зачастую плохо учатся, но это не про меня. Не сказать, что была какая-то тяга, но оценки были достаточно хорошие», — цитирует Аленичева «Чемпионат».

Ранее футболист играл в составе академий «Локомотива» и «Спартака». «Лейшоэш» — клуб второго дивизиона Португалии.

 

Источник: https://www.championat.com/football/news-4583205-syn-dmitriya-alenicheva-rasskazal-o-kachestvah-otca-kotorye-on-hotel-by-priobresti.html

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