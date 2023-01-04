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Сегодня, 20:42

Роналду не дебютирует за «Аль-Наср» в ближайшее время из-за 2-матчевой дисквалификации

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Новичок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не сможет принять участие в ближайших матчах клуба из-за 2-матчевой дисквалификации, сообщает Daily Mail.

Роналду не сможет принять участие в матчах «Аль-Насера» с «Аль-Таи» и «Аль-Шабабом», которые пройдут 5 и 14 января соответственно, из-за дисквалификации. В ноябре Футбольная ассоциация Англии отстранила его на два матча за инцидент, произошедший в апреле. Тогда игрок, выступавший за «Манчестер Юнайтед», разбил телефон мальчику с аутизмом.

37-летний португалец не успел отбыть наказание, поскольку решение о нем было принято на следующий день после расторжения контракта с «МЮ». Согласно регламенту ФИФА, игроки, которые не отбыли до конца дисквалификации в прошлых лигах, должны пропустить первые матчи в новом чемпионате.

Таким образом, Роналду сможет сыграть за «Аль-Наср» не раньше 21 января. Тогда команда встретится с «Аль-Иттифаком».

Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» 30 декабря, соглашение рассчитано до лета 2025 года.

Источник: https://www.dailymail.co.uk/sport/football/article-11598975/Cristiano-Ronaldo-BANNED-making-debut-tomorrow-Saudi-Al-Nassr.html
Криштиану Роналду
Футбол
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