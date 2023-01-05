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Сегодня, 03:55

IFFHS признала Месси лучшим игроком 2022 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лионель Месси.
Фото Global Look Press

Международная федерация истории и статистики (IFFHS) признала нападающего «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком 2022 года.

35-летний аргентинец набрал 275 очков. Вторым в голосовании стал его французский одноклубник Килиан Мбаппе, набравший 35 очков. Замкнул тройку Карим Бензема из «Реала» — 30 очков.

На чемпионате мира-2022 в Катаре Месси помог сборной Аргентины выиграть трофей. Он забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 7 матчах. Его признали лучшим игроком турнира.

Лионель Месси
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