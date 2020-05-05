Президент таджикского «Истиклола» пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом
17:15
Президент «Истиклола», член исполкома Федерации футбола Таджикистана Шохрух Саидзода пожертвовал свою годовую зарплату в клубе на борьбу с короновирусом. Об этом сообщает официальный сайт федерации.
Сообщается, что функционер направил свою годовую зарплату на счет фонда, созданного для реализации мер по предотвращению пандемии COVID-19.
По данным Worldometer, в Таджикистане зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли. Чемпионат страны по футболу был приостановлен.
Дополнительная информация:
http://fft.tj/prezident-istiklola-shohruh-saidzoda-napravil-svoyu-godovuyu-zarplatu-v-fond-borby-s-koronavirusom/
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