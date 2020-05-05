Президент таджикского «Истиклола» пожертвовал годовую зарплату на борьбу с коронавирусом

Президент «Истиклола», член исполкома Федерации футбола Таджикистана Шохрух Саидзода пожертвовал свою годовую зарплату в клубе на борьбу с короновирусом. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Сообщается, что функционер направил свою годовую зарплату на счет фонда, созданного для реализации мер по предотвращению пандемии COVID-19.

По данным Worldometer, в Таджикистане зарегистрировано 293 случая заболевания коронавирусом. 5 человек умерли. Чемпионат страны по футболу был приостановлен.