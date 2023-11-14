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Сегодня, 13:08

Президент сербского «Спартака»: «Уверен, что у Кержакова будет хорошая тренерская карьера в будущем»

Константин Белов
Корреспондент
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Президент «Спартака» из сербской Суботицы Никола Симович в комментарии для «СЭ» пожелал удачи Александру Кержакову в тренерской карьере.

13 ноября пресс-служба сербского клуба сообщила, что Кержаков больше не является главным тренером команды из Суботицы.

«Кержаков — очень хороший тренер и человек. Я желаю ему всего наилучшего в его карьере и жизни. Уверен, что у него будет хорошая тренерская карьера в будущем», — сказал Симович «СЭ».

40-летний россиянин возглавлял «Спартак» с июня 2023 года. Под руководством Кержакова клуб провел 15 матчей — 5 побед, 1 ничья и 9 поражений.

12 ноября в матче 15-го тура чемпионата Сербии «Спартак» проиграл в гостях «Явор Иванице» (0:2). На следующий день Александр Кержаков был уволен из клуба.

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