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Тиагу Силва: «В «ПСЖ» нас сильно грузили Лигой чемпионов, а в «Челси» я взял ее без давления»

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Защитник «Челси» Тиагу Силва рассказал об игре в «ПСЖ».

«Могу сказать, что моей мечтой, как и Неймара, Маркиньоса и Верратти, было выиграть Лигу чемпионов с ПСЖ. У Маркиньоса еще есть шансы, но остальные ушли из парижского клуба. Для нас там все кончено. Неймар, конечно, хотел бы остаться. Победа в Лиге чемпионов была его мечтой. В «ПСЖ» нас сильно грузили Лигой чемпионов. Когда я пришел в «Челси», я сбросил этот груз давления. Не поэтому я выиграл здесь Лигу чемпионов, но у меня тут уже не было той ответственности, что в «ПСЖ». Я почувствовал себя легче», — приводит слова бразильского игрока Le Parisian.

39-летний Тиагу Силва — обладатель Лиги чемпионов-2020/21 в составе «Челси», 7-кратный чемпион Франции в составе «ПСЖ». В АПЛ-2023/24 бразилец провел 12 игр, забил 1 гол.

Тиагу Силва
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Челси
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