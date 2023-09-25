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Сегодня, 20:59

«Арис» в концовке упустил победу над «Омонией», Кокорин вышел на замену на 65-й минуте

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Арис» в гостях сыграл вничью с «Омонией» в 5-м туре чемпионата Кипра — 2:2.

Дублем за гостей отметился форвард Мариуш Стемпиньски, он отличился на 38-й и 72-й минутах. Ничью «Омонии» принес дубль Вилли Семеду. Он открыл счет на 32-й минуте и установил окончательный на 90+1-й.

Российский нападающий Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.

«Арис» с 11 очками лидирует в чемпионате Кипра. «Омония» набрала 9 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.

Кипр: Первый дивизион. 5-й тур
25 сент, 19:00. GSP (Никосия)
Омония
2:2
Арис Л

Александр Кокорин
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
ФК Омония
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