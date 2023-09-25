«Арис» в концовке упустил победу над «Омонией», Кокорин вышел на замену на 65-й минуте

«Арис» в гостях сыграл вничью с «Омонией» в 5-м туре чемпионата Кипра — 2:2.

Дублем за гостей отметился форвард Мариуш Стемпиньски, он отличился на 38-й и 72-й минутах. Ничью «Омонии» принес дубль Вилли Семеду. Он открыл счет на 32-й минуте и установил окончательный на 90+1-й.

Российский нападающий Александр Кокорин начал игру на скамейке запасных и вышел на замену на 65-й минуте.

«Арис» с 11 очками лидирует в чемпионате Кипра. «Омония» набрала 9 очков и поднялась на четвертое место в турнирной таблице.