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Сегодня, 02:44

Президента колумбийского «Тигреса» застрелили после поражения команды

Сергей Разин
корреспондент
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Президент «Тигреса» Эдгар Паес был застрелен после поражения команды в матче второй лиги Колумбии против «Атлетико» Кали (2:3).

«С глубокой печалью и ужасом мы сообщаем об убийстве президента нашего клуба Эдгара Паеса. Этот прискорбный инцидент произошёл сегодня, когда он возвращался домой после матча с «Атлетико». Семья «Тигрес» и спортивное сообщество опустошены этим событием. Эдгар Паес был страстным сторонником футбола и образцовым лидером. Его приверженность команде и развитию спорта в нашем регионе оставили неизгладимый след на всех, кто имел честь с ним познакомиться. Власти проведут соответствующие расследование», — говорится в сообщении клуба.

«Тигрес» после 13 матчей занимает последнее место в турнирной таблице, имея в активе 9 очков.

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