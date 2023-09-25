Лунев помог «Карабаху» в меньшинстве удержать победу над «Габалой»
«Карабах» в гостях обыграл «Габалу» в матче 7-го тура чемпионата Азербайджана — 2:1.
«Карабах» забил два гола уже к 10-й минуте — отличились Хамиду Кейта и Нариман Ахундзаде. В конце первого тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Кевин Кейта.
«Габала» в большинстве смогла ответить голом Лукаса Африко на 76-й минуте.
Весь матч за «Карабах» провел российский голкипер Андрей Лунев. Он перебрался в азербайджанский клуб летом.
«Карабах» набрал 13 очков и поднялся на третье место в чемпионате Азербайджана. «Габала» с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.
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