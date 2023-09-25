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Сегодня, 19:57

Лунев помог «Карабаху» в меньшинстве удержать победу над «Габалой»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Карабах» в гостях обыграл «Габалу» в матче 7-го тура чемпионата Азербайджана — 2:1.

«Карабах» забил два гола уже к 10-й минуте — отличились Хамиду Кейта и Нариман Ахундзаде. В конце первого тайма гости остались в меньшинстве — красную карточку получил Кевин Кейта.

«Габала» в большинстве смогла ответить голом Лукаса Африко на 76-й минуте.

Весь матч за «Карабах» провел российский голкипер Андрей Лунев. Он перебрался в азербайджанский клуб летом.

«Карабах» набрал 13 очков и поднялся на третье место в чемпионате Азербайджана. «Габала» с 4 баллами замыкает турнирную таблицу.

Азербайджан: Премьер-лига. 7-й тур
25 сент, 18:00. Gabala City Stadium (Габала)
Габала
1:2
Карабах

Андрей Лунев
Футбол
ФК Габала
ФК Карабах
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