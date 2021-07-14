Один из старейших турниров Кубок Дюрана состоится в 2021 году несмотря на коронавирус

Общество футбольных турниров Дюрана объявило о проведении Кубка Дюрана в 2021 году. Это будет 130-й розыгрыш турнира, который является самым старейшим в Азии и третьим в мире.

Впервые Кубок Дюрана был разыгран в 1888 году. Турнир назван в честь его основателя, сэра Мортимера Дюрана, министра иностранных дел Британской Индии с 1884 по 1894 год.

?? [ OFFICIAL ]: Durand Football Tournament Society announced the 130th edition of third oldest football tournament in the world «DURAND CUP 21» ??? #IndianFootball #DurandCup pic.twitter.com/aaQ9FHUPP1 — Sevens Football (@sevensftbl) July 13, 2021

Ранее в СМИ появилась информация, что турнир в этом году может не состояться из-за пандемии коронавируса.

Действующим обладателем турнира является команда «Гокулам Керала».