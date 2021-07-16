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Полузащитник чемпионата Ганы забил крутой гол со своей половины поля на 92-й минуте. Видео

01:50

«Эльмина Шаркс» переиграла «Легон Ситиз» (2:0) в 33-м туре чемпионата Ганы. Голами отметились Бенжамен Бернар Боатенг и Джеймс Биссу.

Второй забитый мяч на 93-й минуте встречи получилась красивейшим. Биссу выиграл мяч в середине поля и пробил по воротам со своей половины. Голкипер «Легон Ситиз» далеко вышел из ворот, поэтому не смог отразить удар.

Чемпионат Ганы

33-й тур

«Эльмина Шаркс» — «Легон Ситиз» — 2:0 (2:0)

Голы: Боатенг, 79 (1:0). Биссу, 90+2 (2:0).

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Евгений Козинов все материалы автора

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