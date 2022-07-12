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Сегодня, 09:35

Нани перешел в австралийский «Мельбурн Виктори»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Мельбурн Виктори» подписал португальского форварда Нани.

Срок контракта с 35-летним футболистом не уточняется. В ближайшее время он присоединится к команде, которая проходит предсезонную подготовку.

«С нетерпением жду, когда начну играть за «Мельбурн», мне интересент этот вызов. Судя по тому, что я видел, эта команда лучшая в лиге, а фанаты делают атмосферу на трибунах не хуже, чем в Европе», — приводит официальный сайт «Мельбурна» слова Нани.

Нани перешел в «Мельбурн» на правах свободного агента. Во второй половине прошлого сезона он выступал за «Венецию» и сделал 1 результативную передачу в 10 матчах за команду. По окончании сезона португалец покинул итальянский клуб.

Источник: https://melbournevictory.com.au/news/melbourne-victory-signs-portuguese-legend-luis-nani
Луиш Нани (Нани)
Футбол
ФК Мельбурн Виктори
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