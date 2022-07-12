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Сегодня, 09:58

Луис Суарес допустил, что может продолжить карьеру в МЛС

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий Луис Суарес рассказал, что может продолжить карьеру в американской лиге МЛС.

«У меня есть несколько вариантов на январь, нужно все проанализировать. Рынок в МЛС очень сложный. Одни клубы хотят тебя подписать, но у них может не быть места в заявке, поэтому нужно ждать января. Другие клубы готовы подписать контракт уже сейчас, но мне нужно гарантированное место в плей-офф.
Я не закрываю двери и готов выслушать все предложения, но дело в том, что команды из МЛС, которые не попадают в плей-офф, завершают сезон в начале октября. Для меня это невыгодно, потому что в середине ноября будет чемпионат мира. Пауза за месяц до начала турнира — не очень хорошо для меня», — приводит Goal слова Суареса.

35-летний Суарес — свободный агент. Предыдущим клубом уругвайца был «Атлетико», за который он выступал с сентября 2020 года. В прошлом сезоне футболист забил 13 голов и сделал 3 результативные передачи в 45 матчах за мадридскую команду во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что на игрока также претендует «Монца».

Источник: https://www.goal.com/en/news/suarez-mls-transfer-offers/bltbcb458f801a1f586
Луис Суарес
Футбол
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