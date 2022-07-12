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Сегодня, 08:13

Капитан «АЗ» Вейндал перейдет в «Аякс»

Руслан Минаев
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«Аякс» договорился о переходе капитана «АЗ» Оуэна Вейндала, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

22-летний левый защитник заключит контракт до 2027 года. Стороны объявят о сделке в ближайшее время.

В минувшем сезоне Вейндал сыграл за «АЗ» 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Он является воспитанником «АЗ Алкмар».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Конракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Футбол
ФК АЗ (Алкмар Занстрек)
ФК Аякс
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