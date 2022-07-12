Капитан «АЗ» Вейндал перейдет в «Аякс»

«Аякс» договорился о переходе капитана «АЗ» Оуэна Вейндала, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем Twitter.

22-летний левый защитник заключит контракт до 2027 года. Стороны объявят о сделке в ближайшее время.

В минувшем сезоне Вейндал сыграл за «АЗ» 43 матча во всех турнирах, забил один гол и отдал 12 результативных передач. Он является воспитанником «АЗ Алкмар».

Портал Transfermarkt оценивает игрока в 12 миллионов евро. Конракт защитника с клубом рассчитан до лета 2024 года.