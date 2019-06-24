Накажет ли УЕФА грузинскую федерацию за скандальные футболки кутаисского "Торпедо"?

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовал заявление в связи с инцидентом перед матчем 19-го тура чемпионата Грузии. Тогда футболисты кутаисского "Торпедо" выступили с антироссийскими лозунгами перед игрой с "Сиони" (7:0).

"Учитывая тот факт, что упомянутые события случились во внутреннем соревновании, любая возможная дисциплинарная мера, которая будет наложена, подпадает под юрисдикцию соответствующих органов Грузинской футбольной федерации. УЕФА может расследовать только инциденты, происходящие в турнирах под эгидой организации", –заявил УЕФА на запрос "СЭ".

Напомним, антироссийские демонстрации в Грузии были спровоцированы выступлением депутатов из России в грузинском парламенте в рамках Межпарламентской ассамблеи православия.

Футболисты грузинских клубов вышли на матчи с антироссийскими лозунгами. Подробности // "Наша страна оккупирована Россией". Фото скандальной формы кутаисского "Торпедо" // СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами