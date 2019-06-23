СМИ: грузинские футболисты вышли на матчи с антироссийскими лозунгами

Футболисты нескольких грузинских клубов вышли на матчи 19-го тура чемпионата Грузии в футболках с антироссийскими лозунгами. Как сообщает "Грузия Online", в такой форме на игры вышли "Рустави", кутаисское "Торпедо" и "Локомотив" из Тбилиси.

Лозунги, размещенные на футболках игроков, называют Россию оккупантом. Тем самым футболисты поддержали многочисленные митинги в стране, направленные против России. Ситуация в Грузии обострилась после участия российской делегации в Межпарламентской ассамблее православия и выступления в грузинском парламенте.