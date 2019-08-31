«Млада Болеслав» потеряла очки без Комличенко. Кажется, форвард уже собрался в ЦСКА

«Млада Болеслав» сыграла вничью со «Словацко» в матче 8-го тура чемпионата Чехии — 1:1. Как и сообщал ранее «СЭ», в заявку «Млады» на игру не был включен лидер атак и лучший бомбардир прошлого сезона Николай Комличенко. Пять дней назад в игре с «Ческе-Будеевице» игрок сборной России оформил покер и превратил 0:2 в 4:2 в пользу его команды.

Комличенко мог не попасть в заявку на игру в связи с переходом в ЦСКА. Армейцы заплатят за него 2,65 миллионов евро.

Форвард был вызван в сборную России на матчи отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии и Казахстана.