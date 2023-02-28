Лука Лочошвили получил приз фэйр-плей от ФИФА по итогам 2022 года

Грузинский защитник «Кремонезе» Лука Лочошвили стал победителем в номинации «фэйр-плей» на ежегодной церемонии Международной федерации футбола (ФИФА) The Best.

Он получил приз за поступок, который совершил в феврале 2022 года, выступая за «Вольфсбергер». В матче чемпионата Австрии против «Аустрии» защитник соперников Георг Тайгль потерял сознание после столкновения головами с игроком «Вольфсбергера». Лочошвили оказал первую помощь Тайглю.

Лочошвили выступает за «Кремонезе» с августа 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего грузина в 1,5 миллиона евро.

В сезоне-2022/23 Лочошвили провел за итальянский клуб 15 матчей и отметился результативной передачей.

Церемония наград The Best от ФИФА проходит сегодня в Париже (Франция). Сам футболист не смог присутствовать на мероприятии.