Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА
Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.
В тройке претендентов на получение награды также были Карло Анчелотти («Реал», Италия) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания).
Под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-2022 в Катаре. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.
Церемония наград The Best от ФИФА проходит сегодня в Париже (Франция).
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