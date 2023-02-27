Лионель Скалони признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА

Лионель Скалони, который возглавляет сборную Аргентины, признан лучшим тренером 2022 года по версии ФИФА.

В тройке претендентов на получение награды также были Карло Анчелотти («Реал», Италия) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити», Испания).

Под руководством Скалони сборная Аргентины выиграла чемпионат мира-2022 в Катаре. До этого команда выигрывала мировое первенство в 1978 и 1986 годах.

Церемония наград The Best от ФИФА проходит сегодня в Париже (Франция).