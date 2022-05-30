Гол Чичарито помог «Лос-Анджелес Гэлакси» обыграть «Остин»

«Лос-Анджелес Гэлакси» в матче регулярного чемпионата МЛС обыграл «Остин» со счетом 4:1.

В составе хозяев дубль оформил Деян Йовелич, еще по голу забили Чичарито и Эфраин Альварес. Отметим, Чичарито в начале первого тайма не забил пенальти. У гостей единственный гол на счету Диего Фагундеса.

После этого матча «Лос-Анджелес Гэлакси» с 23 очками занимает пятое место в Западной конференции, «Остин» с 24 очками — на четвертой строчке.