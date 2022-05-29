Игрок казахского «Аксу» Евгений Задой покинул территорию Украины

Полузащитник «Аксу» Евгений Задой прибыл из Украины в Казахстан и присоединился к составу нового клуба.

Как сообщает «Meta-ratings.kz», 31-летний украинский полузащитник подписал контракт с казахским «Аксу» в феврале текущего года, однако не мог уехать из страны. На Украине запретили гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет покидать территорию страны. Спустя три месяца Задой смог покинуть страну и присоединиться к новому клубу.

Задой выступал в украинском «Колосе» с 2016 года до перехода в «Аксу». В сезоне-2021/22 полузащитник провел 14 матчей за украинский клуб.

Павлодарский «Аксу» в сезоне занимает 10-е место в текущем розыгрыше Казахской премьер-лиге. В 10-и матчах клуб заработал 13 очков.