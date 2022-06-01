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Сегодня, 14:57

Черчесов вернулся в Будапешт и начал подготовку к Лиге чемпионов

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош».

Сегодня, 1 июня, главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов вернулся в Будапешт из отпуска, который он провел в Северной Осетии и Москве.

2 июня 58-летний специалист возобновит работу в тренировочном центре клуба. Команда пройдет медосмотр в пятницу.

4 июня Черчесов планирует посетить матч Лиги наций Венгрия — Англия, а на следующий день чемпионы и обладатели Кубка Венгрии отправятся в Австрию на первый сбор — он продлится до 14 июня. Второй также запланирован в этой стране — с 20 по 29 июня.

5 июля «Ференцварош» проведет свой первый официальный матч в новом сезоне — в первом отборочном раунде ЛЧ-2022/23.

Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
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