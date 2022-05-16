Лиссабонский «Спортинг» выкупил арендованного у «Манчестер Сити» Порро

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании защитника Педро Порро на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба португальской команды, соглашение рассчитано до 2025 года.

«Спортинг» арендовал 22-летнего футболиста у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В составе португальской команды защитник выиграл чемпионат страны и два Кубка португальской лиги и один Суперкубок.

«Когда я пришел, я знал, что окажусь в великом клубе. Но не ожидал, что мне удастся добиться того, чего я добился за эти два года, и создать такую крепкую команду», — приводит слова Порро пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/22 защитник испанский забил пять голов и отдал семь результативных передач в 35 матчах за «Спортинг».