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16 мая, 00:02

Лиссабонский «Спортинг» выкупил арендованного у «Манчестер Сити» Порро

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Педро Порро.
Фото ФК «Спортинг»

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании защитника Педро Порро на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба португальской команды, соглашение рассчитано до 2025 года.

«Спортинг» арендовал 22-летнего футболиста у «Манчестер Сити» в августе 2020 года. В составе португальской команды защитник выиграл чемпионат страны и два Кубка португальской лиги и один Суперкубок.

«Когда я пришел, я знал, что окажусь в великом клубе. Но не ожидал, что мне удастся добиться того, чего я добился за эти два года, и создать такую крепкую команду», — приводит слова Порро пресс-служба клуба.

В сезоне-2021/22 защитник испанский забил пять голов и отдал семь результативных передач в 35 матчах за «Спортинг».

Источник: https://twitter.com/Sporting_CP/status/1526283847272366081?s=20&t=x4WHoZguOTcEycExSbtG7g
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ФК Манчестер Сити
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