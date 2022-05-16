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Венгерский журналист: «Мы слышали, что с Черчесовым общаться непросто, но он пока ни разу не был груб»

Венгерские журналисты рассказали о своем опыте общения со Станиславом Черчесовым
Иван Торопцев
Корреспондент
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Станислав Черчесов.
Фото ФК «Ференцварош»

Журналист венгерского издания Nemzeti Sport Бенс Борбола рассказал о своем опыте общения с главным тренером «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым.

«Мы слышали, что общаться с Черчесовым непросто, российские коллеги готовили нас к странным пресс-конференциям, но пока я могу сказать только хорошее. Станислав ни разу не был груб, иногда вступает в полемику, если с чем-то не согласен, но это тоже совершенно нормально», — цитирует Sport24 Борболу.

Редактор англоязычного сайта Hungurian Football Гергели Мароси отметил, что российский специалист пока не сталкивался с проблемами с представителями СМИ, потому что показывал успешные результаты.

«Пока результаты хорошие, у Черчесова нет проблем со СМИ — посмотрим, что будет, если дела пойдут не так гладко. Он создает образ жесткого парня, который иногда шутит. И да, «проблема» — это определенно запретное слово и в «Ференцвароше» тоже. Пока что только оно», — приводит Sport24 слова Мароси.

Черчесов возглавил «Ференцварош» в конце декабря 2021 года. Под руководством 58-летнего россиянина команда выиграла чемпионат и Кубок Венгрии в сезоне-2021/22.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-05-16-vengerskiy-zhurnalist-my-slyshali-chto-obshchatsya-s-cherchesovym-neprosto-no-poka-on-ni-razu-ne-byl-grub
Станислав Черчесов
Футбол
ФК Ференцварош
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